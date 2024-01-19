В Нижневартовске ученики двух школ и лицея останутся на дистанте из-за кори

В городе также отменили массовые мероприятия в помещениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Ученики в Нижневартовске, втором по численности городе Ханты-Мансийского автономного округа, частично останутся дома из-за распространения кори, сообщили в муниципальном департаменте образования.

"С 22 января обучение в школах города возобновляется в очном режиме. При этом в связи с зафиксированными случаями заболевания корью в средних школах № 19, 42 и лицее дети из этих учреждений, не привитые и не имеющие сведений о вакцинации, по предписаниям территориального отделения Роспотребнадзора будут обучаться с применением дистанционных технологий", - сказано в сообщении.

Школы в Нижневартовске с 9 по 21 января перешли на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Также в городе отменили массовые мероприятия в помещениях, а в больницах открыли корь-центры для детей и взрослых, где ведется наблюдение за больными и контактными лицами, оформление листков нетрудоспособности, обследование и лечение.