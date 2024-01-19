Большинство опрошенных россиян считают, что пара считается семьей только при наличии детей

При этом пол ребенка не важен для 70% респондентов, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что пара может считаться семьей только при наличии ребенка. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы", поступившие в распоряжение ТАСС.

"Опрос показал, что наличие детей в семье - это важный ценностный ориентир для россиян: 56% считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок", - говорится в сообщении.

По мнению большинства опрошенных, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%). Также 6% считают, что ребенок в семье должен быть один, а 9% дали ответ "четыре и более".

Пол ребенка не важен для 70% респондентов. При этом 27% ответили, что для них имеет значение рождение именно сына, еще для 67% важно, чтобы их фамилия/род не закончились на них. К чайлдфри более половины россиян (57%) относятся негативно, 28% - нейтрально, а положительно - только 10%.

Для 87% россиян важно проводить как можно больше времени вместе с семьей. Также 47% опрошенных отметили, что знают историю своей семьи, в том числе генеалогическое древо и происхождение. Еще 42% сказали, что проявляли интерес к изучению истории своей семьи. 18% сообщили, что в их семье есть те или иные традиции. Также опрос показал, что у 61% опрошенных есть фотоальбом, где собраны фотографии нескольких поколений их семьи.

Абсолютному большинству россиян нравится их ФИО: имя нравится 90%, фамилия - 83%, отчество - 92%. Более половины опрошенных (56%) заявили, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа, каждый четвертый придерживается обратного мнения.

Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог регионы" 15 января 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.