Летний отдых в Турции подешевел за год на 20%

Продажи на направлении выросли в два-три раза, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отдых в Турции летом 2024 года обойдется россиянам на более чем 20% дешевле, чем летом прошлого года, продажи на направлении выросли в два - три раза. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Летний отдых в Турции подешевел по сравнению с прошлым годом более чем на 20%. Турецкие отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили российскому рынку более привлекательные цены. В результате в январе на направлении заметно выросли продажи: у некоторых туроператоров - в два и даже в три раза", - говорится в сообщении.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректор сети турагентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов отметил, что на уменьшение цен влияет и снижение курса евро. По его словам, в первый рабочий день нового года был зафиксирован резкий всплеск продаж путевок, а на второй рабочей неделе объем, в частности по Турции, удвоился. "Она у нас за это время с пятого места в рейтинге продаж передвинулась на третье. И это продажи не зимних туров, не на ближайшее время, а на март, апрель, май, начало лета - то есть как раз по акциям раннего бронирования", - сказал эксперт.

В РСТ напомнили, что в 2023 году стоимость отдыха в Турции резко выросла из-за повышения цен местными отельерами и ослабления курса евро. В результате спрос на российском рынке к началу летнего сезона оказался ниже прогнозов, и многим отелям пришлось снижать цены. Во второй половине года ситуация со спросом начала улучшаться. С января по ноябрь 2023 года Турцию посетили более 6 млн российских туристов, что на 800 тыс. больше, чем за весь 2022 год.