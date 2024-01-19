На Украине заявили, что румынские протестующие разблокировали один КПП на границе

Речь идет о пункте пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус", сообщили в украинской Госпогранслужбе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Румынские протестующие прекратили блокирование проезда для украинских грузовиков через пункт пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус". Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского КПП "Красноильск", прекращено. Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне протестующие румынские водители фур и фермеры перекрыли движение грузовиков через пункт пропуска "Халмеу - Дьяково".

Ранее они заблокировали два других КПП - "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову-де-Сус". Фермеры протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур.

Румыния не первая страна ЕС, где протестующие препятствовали движению грузовиков через границу с Украиной. 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января 2024 года акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена. Поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены были сутками ожидать возможности пересечь границу, с начала блокады в очередях умерли три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.

15 января 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил о подписании соглашения с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Днем позже украинская Госпогранслужба информировала, что был разблокирован проезд на последнем КПП, акция была завершена. При этом организаторы протестов пригрозили возобновить блокаду, если правительство Польши не выполнит взятые на себя обязательства.