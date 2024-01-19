В регионах ЦФО ожидаются гололед, снегопад и порывистый ветер

Ресурсоснабжающие организации находятся в режиме повышенной готовности

ТАСС, 19 января. Гололед, дождь, налипание мокрого снега и порывистый ветер ожидаются 19 и 20 января в Воронежской, Липецкой, Брянской, Рязанской, Белгородской, Тульской и Тамбовской областях, ресурсоснабжающие организации находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС, горадминистраций и министерств ТЭК и ЖКХ.

"В Воронежской области в пятницу днем местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ветер 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура ночью 1-6 градусов мороза, днем до 5 градусов тепла. В субботу - мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер 6-11 м/с, температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса мороза", - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

По данным мэрии Воронежа, ситуация осложняется тем, что многие решетки ливневки закрыты льдом, и воде некуда уходить, в наиболее подтопленные места отправят спецтехнику. В Липецкой области ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, мокрый снег, дождь и гололед.

По данным управления МЧС по Брянской области, в регионе днем температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. 20 января, по данным брянского ЦГМС, ожидается похолодание до минус 10 градусов. На территории Рязанской области сохранятся сильные осадки - снег, мокрый снег, дождь, возможно налипание мокрого снега и гололед, усиление южного ветра до 12-17 м/с, сообщили в региональном главке МЧС.

В Тамбовской области министерство ТЭК и ЖКХ предупреждает о возможных перебоях электроснабжения из-за непогоды, ресурсоснабжающие организации находятся в режиме повышенной готовности.

В Белгороде жители нескольких районов утром 19 января остались без электроснабжения из-за дождя и мокрого снега, сообщили в пресс-службе мэрии. Сильный снег прошел ночью и в Тульской области, для борьбы с последствиями были подготовлены более 700 единиц техники, в том числе более 200 комбинированных дорожных машин. Днем в уборке планируют задействовать около 300 единиц техники подрядчика и горпредприятия, а также привлеченной техники. По данным регионального ЦГМС, днем 19 января в отдельных районах региона сохранится сильная гололедица.

Аэропорты Тамбова, Иванова и Калуги работают в штатном режиме, задержек рейсов не ожидается, сообщили ТАСС в пресс-службах.