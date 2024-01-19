Польша передумала подавать иск в ЕСПЧ против РФ по авиакатастрофе под Смоленском

Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что документ не имел бы даже "теоретических шансов на успех"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Польши не будут подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении президентского самолета Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года из-за отсутствия шансов на успех. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я планирую в одностороннем порядке отозвать письмо о намерениях с [юридической фирмой] Emmerson Consulting, которое было подписано по инициативе Антония Мачеревича, в отношении [подготовки] иска в ЕСПЧ на основании так называемого доклада о катастрофе под Смоленском", - написал Сикорский в X. Он пояснил, что иск не имел бы даже "теоретических шансов на успех", а "неоправданные" расходы на судебные издержки станут дополнительной нагрузкой для польских налогоплательщиков.

В октябре 2023 года МИД Польши и юридическая компания Emmerson Consulting подписали письмо о намерениях по подготовке иска в ЕСПЧ против РФ в связи с авиакатастрофой под Смоленском.

В конце 2023 года Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть подкомиссию при оборонном ведомстве, которая занималась повторной проверкой авиакатастрофы под Смоленском. В ближайшее время планируется создание специальной группы, которая займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированного органа.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Комиссия Мачеревича

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением Антония Мачеревича - министра национальной обороны Польши в 2015-2018 гг. - была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.