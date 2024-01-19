На юге России из-за погодных условий ограничили крещенские купания

Спасатели призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Крещенские купания отменены в некоторых городских округах Крыма в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также от погружений в море из-за больших волн рекомендовали воздержаться жителям и гостям федеральной территории Сириус.

"Спасатели настоятельно рекомендуют не окунаться самостоятельно в не предназначенных для этого местах. МЧС Крыма также обращает внимание: на море сохраняются штормовые условия! <...> Спасатели призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем", - сообщил в Telegram-канале министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Например, в Ялте в связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене крестного хода на набережную и крещенских купаний в море, где наблюдается волнение в два балла. Крещенские омовения на городской набережной из-за непогоды отменили и в Керчи.

Власти Сириуса призвали временно воздержаться от крещенских купаний в море из-за волн. "В связи с волнением на море в настоящий момент просим временно не совершать погружение в воду на Крещенских купаниях. Пляж "Сочи парк Отель" открыт для посещений, на месте дежурят спасатели, однако для возобновления купаний ожидают более благоприятных условий", - говорится в Telegram-канале федеральной территории.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и в Крыму действуют штормовые предупреждения по непогоде. Так, в поселке Героевском в Керчи из-за подъема воды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления, вода подошла к домам и размыла дороги. Специалисты в настоящее время устраняют последствия. В Ялте, где за 12 часов выпало 44 мм осадков, произошло обрушение подпорной стены, возникла угроза подтопления частных домов.