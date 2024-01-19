Аэропорт Санья в период массовых новогодних поездок обслужит 2,8 млн человек

Новогодние поездки официально начнутся 26 января и завершатся 5 марта

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта города Санья (южная провинция Хайнань) Феникс за период массовых поездок населения КНР во время каникул по случаю Нового года по лунному календарю должен превысить 2,86 млн человек. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В этом году новогодние поездки официально начнутся 26 января и завершатся 5 марта. Для того, что происходит в Китае в это время, даже придумали особый термин - "чуньюнь" ("весенняя миграция"). В это время наблюдается значительный рост потока внутреннего туризма, а остров Хайнань является одним из ключевых направлений.

Аэропорт Феникс, как ожидается, за это время обслужит 14,7 тыс. рейсов. Администрация аэропорта уже приняла несколько мер для обеспечения работы в условиях возрастающего пассажиропотока, а авиакомпании ставят широкофюзеляжные самолеты на самые востребованные рейсы. К таким направлениям внутри страны относятся Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Куньмин, Сиань и Чунцин. Что касается международных маршрутов, то ожидается рост пассажиропотока на рейсах в Москву, Лондон, Бангкок, Сингапур, Сеул, Астану и Улан-Батор.

Новый год по лунному календарю в этом году приходится на 10 февраля. По всей стране будет объявлена "золотая неделя" выходных. Однако в новогодние поездки многие китайцы отправляются задолго до официального начала праздничных каникул.