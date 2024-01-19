Более 50% японцев считают важным развитие отношений с Россией

Лишь 2,4% респондентов назвали их хорошими, что стало рекордно низким уровнем за последние годы

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 51,8% жителей Японии считают в той или иной степени важным развитие отношений с РФ как для самих стран, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса общественного мнения, проведенного японским правительством.

По сравнению с 2023 годом этот показатель сократился примерно на 6 п.п. Доля респондентов, отрицательно ответивших на этот вопрос, напротив, выросла с 37,9 до 44%. При этом только 2,4% японцев положительно оценивают нынешние отношения Токио и Москвы, что стало рекордно низким уровнем за последние годы. В 2020-2021 годах этот показатель находился на отметке выше 20%, а в 2022 году на фоне ситуации вокруг Украины он упал до 3,1%.

Доля японцев, положительно оценивающих отношения с Китаем, также сократилась за год с 11 до 5,6%. В то же время 88% жителей Японии назвали хорошими отношения с США, еще 46% опрошенных выразили аналогичное мнение по поводу Республики Корея.

Кабинет министров Японии проводит опросы на предмет отношения граждан к другим странам и осведомленности происходящим во внешней политике на ежегодной основе. Нынешнее исследование проводилось с сентября по октябрь 2023 года по почте среди жителей в возрасте старше 18 лет. Всего от респондентов было получено около 1,6 тыс. ответов, которые были учтены в итоговом докладе.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.