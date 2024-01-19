Фальков: целевой прием недостаточно привлекателен для абитуриентов с высокими баллами

По словам министра науки и высшего образования, необходимо переломить эту тенденцию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Целевой прием в вузы недостаточно привлекателен для абитуриентов с высокими баллами, необходимо переломить эту тенденцию, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в Госдуме на совещании по вопросу реализации нового законодательного механизма целевой подготовки кадров.

"Не самые способные и подготовленные абитуриенты идут и поступают на целевые места, наша задача переломить эту тенденцию. А следовательно, не самые лучшие студенты идут потом по целевым местам. <...> Мы всегда [должны] держать в фокусе внимания несколько таких вызовов, один из них - недостаточная привлекательность целевого приема среди абитуриентов с высокими баллами", - сказал он.

Фальков выразил обеспокоенность, что по итогам 2023 года, если взять два самых крупных направления, где есть целевое обучение, - педагогическое и медицинское, можно прийти к выводу, что по целевому приему идут абитуриенты с более низким баллом.

"Например, у нас по педагогическим специальностям в 2023 году средние баллы ЕГЭ на целевое место 64,35, это почти на 4,5 балла ниже, чем по общему конкурсу. По общему конкурсу - 68,99. А если смотреть у медиков, то там разница еще больше, более чем 7 баллов. Средние баллы ЕГЭ по общему конкурсу - 77,03, а по целевому набору - 69,39", - сказал он.

Фальков добавил, что сейчас активно идет работа по интеграции платформ "Работа России" и "Поступи в вуз онлайн". "Рассчитываем, что наличие платформы, ее хорошая интеграция с "Поступи в вуз онлайн" и ряд других решений <...> будут способствовать тому, что на целевое место пойдут квалифицированные выпускники школ", - отметил он.