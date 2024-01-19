В Москве в 2023 году почти на 15% сократилось число ДТП с пьяными водителями

Всего за прошлый год в городе зарегистрировали 317 ДТП такой категории

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей в 2023 году снизилось в Москве на 30% и составило 42 человека. Об этом журналистам сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"За 2023 год в Москве количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 14,6%, количество погибших и пострадавших в таких авариях - на 30% и 19,5% соответственно. Всего за указанный период зарегистрировано 317 ДТП такой категории, в которых 42 человека погибли и 400 пострадали", - сказали в ГИБДД.

Сотрудники подразделений Госавтоинспекции в прошлом году к административной ответственности привлекли более 23 тыс. водителей: 11 тыс. - за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 12 тыс. - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. "В отношении 1 260 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде", - отметили в ведомстве.