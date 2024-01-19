Музей современной истории России представит выставку "НАТО: история обмана" в марте

Экспозиция будет работать в Сочи с 1 по 7 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Передвижная выставка "НАТО: история обмана" Музея современной истории России откроется в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщила директор музея Ирина Великанова.

"Остановлюсь на передвижных выставках, это выставки в регионах. Крайне важная для нас выставка - "НАТО: история обмана", которая будет проведена в рамках Всемирного фестиваля молодежи в марте этого года в Сочи", - рассказала Великанова.

По ее словам, это выставка-расследование, которую посетят более 20 тыс. человек из более чем 100 стран. Впервые выступая в качестве участника Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, Музей современной истории России расскажет о политике НАТО, представит материалы об усилиях России по формированию многополярной системы. В проекте будут использованы инфографика, интерактивные карты и другие материалы. Выставка пройдет с 1 по 7 марта.

Всего в этом году музей подготовит и презентует 26 проектов, среди наиболее ярких новая постоянная мультимедийная экспозиция "Россия на рубеже ХХ-XXI вв." (главное здание музея на Тверской улице в Москве), выставка к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, "Крым: на пути к свободе", "История и искусство: 1924-2024", реставрация 100 плакатов "Окна ТАСС" и другие.