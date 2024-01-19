Собянин открыл новое здание школы в Щербинке

В новом здании создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №2122 им. О. А. Юрасова в Щербинке.

"Светлая, хорошая школа, индивидуальный проект, в мастерских хорошее современное оборудование. Надеюсь, вам понравится. С новосельем", - сказал Собянин, общаясь со школьниками.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство нового здания школы №2122 им. О. А. Юрасова в Щербинке на улице Местечко Барыши было начато в феврале 2022 года и завершено в декабре 2023 года. Финансирование строительства осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Четырехэтажное здание с подземным этажом площадью свыше 12 тыс. кв. м возведено по оригинальному индивидуальному проекту, здесь обучаются школьники 1-7-х классов, создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно построено рядом со старым корпусом, который планируется снести, а на его месте возвести еще один трехэтажный корпус на 400 школьников.

Два новых школьных здания свяжет переход на уровне второго этажа. Всего в учебном заведении обучаются свыше 2,5 тыс. детей, работают 245 сотрудников.