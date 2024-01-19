В Новосибирске открыли киберполигон на собственной платформе

На нем будут проходить киберучения в соревновательном формате, при которых часть студентов создает киберинцидент, часть - осуществляют мониторинг и защищают системы

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Киберполигон в формате студенческого конструкторского бюро для решения задач в области информационной безопасности открыли в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ). Для проекта была разработана собственная платформа - инфраструктура и программное обеспечение, рассказал журналистам заведующий кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ Андрей Иванов.

"Это в регионе первый такой проект, когда киберполигон полностью разработан и реализован в университете и используется под задачи индустриального партнера. Проект реализовывался в течение года. Особенность в том, что мы не берем готовый сервис, <…> это совсем другой уровень - разработать свой собственный продукт", - сказал Иванов.

Компания "Системы информационной безопасности" вложила несколько десятков миллионов рублей в инфраструктуру и оборудование киберполигона. Иванов добавил, что используется преимущественно российское программное обеспечение, один из сегментов построен на операционной системе Astra Linux.

На полигоне будут проходить киберучения в соревновательном формате, при которых часть студентов создает киберинцидент, часть - осуществляют мониторинг и защищают системы. Всего разработано более 350 сценариев атак, при составлении которых был учтен опыт наработки центров мониторинга киберугроз. "Полигон мы будем использовать не только в учебных целях, но и выводить его, чтобы использовать в задачах индустриального партнера, моделировать под их заказчика", - отметил Иванов.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал, что сфера информационной безопасности - одна из ключевых специальностей, в которых сейчас нуждается рынок. "Открытие таких киберполигонов, где ребята, обучаясь на кафедре защиты информации, практические кейсы по белым хакерам, по обнаружению вторжений могут проходить на реальной инфраструктуре, на реальных информационных системах - большой вклад в развитие информационной безопасности нашего региона", - сказал министр, добавив, что помимо подготовки специалистов, которые обеспечивают защиту рубежей информационной безопасности, предстоит большая работа по цифровой гигиене самих пользователей.

По словам ректора НГТУ НЭТИ Анатолия Батаева, формат киберполигона и проведение с его помощью киберучений позволит как улучшить подготовку специалистов в области обнаружения и противодействия атакам, так и проверить их навыки в максимально приближенных к реальным условиям, моделируя реальные информационные инфраструктуры организаций и позволяя производить атаки без вреда оригинальным системам. На факультете информатики и вычислительной техники вуза обучается 2,7 тыс. человек, набор на специальность "Информационная безопасность" - 170 человек.