На Дальнем Востоке более 120 человек приступили к обучению в первом кампусе "Школы 21"

Проект реализует Сбер в партнерстве с правительством Якутии

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Более 120 человек приступили к основному этапу обучения в первом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) кампусе "Школы 21", который расположен в Якутске. Об этом сообщила ТАСС комьюнити-менеджер "Школы 21" в Якутске Екатерина Сперанская.

"Школа 21" - бесплатная школа программирования, которая помогает всем желающим от 18 лет получить образование в сфере IT. Проект реализует Сбер в партнерстве с правительством Якутии.

"Прежде чем попасть на основное обучение, участникам необходимо пройти отборочный интенсив. У нас прошли два отборочных интенсива в октябре и ноябре. Их прошли более 400 человек, <…> и на основное обучение у нас отобрались 122 человека", - рассказала Сперанская. В пятницу в кампусе состоялось официальное мероприятие, посвященное запуску основного обучения.

Как отметила Сперанская, в Якутске среди участников интенсивов отмечалось больше девушек по сравнению с другими кампусами, средний возраст был выше и составил 30 лет. В этом году также запланировано проведение интенсивов.

Как сообщили в пресс-службе "Школы 21", за период от полутора до трех лет обучающиеся получат востребованную IT-профессию и смогут трудоустроиться в различные компании страны. Каждого участника "Школы 21" также ждет обязательный этап - трехмесячная стажировка в IT-компании. Как правило, молодые люди трудоустраиваются до конца стажировки и продолжают образовательный трек, чтобы углубиться в конкретную тему или язык программирования, добавили в пресс-службе.

Открывшийся в 2023 году в Якутске кампус расположен в трехэтажном здании на площади свыше 1,9 тыс. кв. м. Установлено современное оборудование, предусмотрены зоны для обучения и отдыха участников. Всеми возможностями кампуса они могут пользоваться круглосуточно.