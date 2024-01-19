Посольство РФ сообщило о новых случаях осквернения советских захоронений в ФРГ

С 2022 года зафиксировали более 30 подобных инцидентов, отметили в российской дипмиссии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Два новых случая осквернения советских военно-мемориальных объектов произошли в Германии в первые дни 2024 года, с 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Берлине.

"Вынуждены с сожалением констатировать продолжающиеся случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ. С 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов", - отметили в дипмиссии. Дипломаты сообщили, что "в первые дни 2024 года уже произошло два случая осквернения, причем оба - на советском воинском захоронении в городе Пенцлин (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания)".

"Настойчиво призываем принимать все необходимые меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - подчеркнули в российской дипмиссии. Посольство выразило признательность за ситуации, "когда в результате оперативных следственных действий правоохранителям удается установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности". В частности, по данным посольства, в отношении злоумышленника, осквернившего "в варварской и циничной форме" в августе 2022 года советский воинский мемориал в городе Вернойхен (федеральная земля Бранденбург), было принято "соответствующее судебное решение".

"Убеждены, что неотвратимость наказания является лучшей защитой мемориалов и захоронений от вандалов", - отметили в дипмиссии РФ.