ВЦИОМ: россияне разделились во мнениях по поводу идеи перезахоронения Ленина

По данным исследования, 55% россиян ответили, что не следует торопиться с принятием решения о дальнейшем пребывании тела Владимира Ленина в Мавзолее, еще 32% высказались, что "лучше принять решение в самое ближайшее время"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Примерно 30% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поддерживают идею немедленного перезахоронения тела Владимира Ленина, еще треть опрошенных - за то, чтобы оставить его в Мавзолее, чуть меньше респондентов предлагают оставить принятие решения следующим поколениям. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"Сегодня вопрос о судьбе тела Владимира Ленина разделил россиян на три примерно равные группы: 33% наших сограждан полагают, что его нужно оставить в Мавзолее (+4% с 2011 г. - прим. ТАСС), 30% - как можно скорее перезахоронить на кладбище (-13 п. п. с 2011 г.), 27% - захоронить, когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог (+9 п.п. с 2011 г.)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, 55% россиян ответили, что не следует торопиться с принятием решения о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее, еще 32% высказались, что "лучше принять решение в самое ближайшее время".

Согласно данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (88%) легко смогли описать Ленина двумя-тремя словами. Отмечается, что 36% респондентов высказали мнение, что Ленин принес России больше пользы, еще 30% считают, что пользы и вреда он принес поровну, а также 19% высказались, что Ленин принес больше вреда.

"После четырех десятилетий разоблачений и поругания Ильич, как показывает свежий опрос ВЦИОМ, сохранил не только почти абсолютную известность, но и преимущественно позитивные коннотации образа. Доминируют в нем три характеристики, причем каждая звучит сугубо положительно: вождь революции, вождь пролетариата и создатель Советского государства. <...> Наиболее опасными для Ленина сегодня выглядят не обвинения и разоблачения, а безразличие. Именно безразличие - наиболее распространенная позиция по отношению к Ленину в возрастных когортах моложе 44 лет", - комментирует результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник", приуроченный к 100-летию со дня смерти Ленина (22 апреля 1870 год - 21 января 1924 год), проводился 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.