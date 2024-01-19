В Курганской области договорились с епархией о передаче икон из музеев в храмы

В их числе икона небесного покровителя региона князя Александра Невского

ТАСС, 19 января. Курганские власти договорились с епархией о передаче из фондов музеев икон, изъятых из храмов. Так, передана в Александро-Невский собор в Кургане икона небесного покровителя региона князя Александра Невского, сообщил глава области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Часть икон, которые в период безбожия изымались из храмов и находятся в запасниках наших музеев, должны находиться в храмах. Так будет правильнее с точки зрения исторической справедливости, чтобы люди могли приходить и обращаться к святым образам, написанным для этих целей нашими предками. Сегодня, в светлый праздник Крещения, передали в Александро-Невский собор из музейных фондов икону небесного покровителя Курганской области святого благоверного князя Александра Невского, написанную ранее строительства самого собора. Договорились с владыкой Даниилом (митрополит Курганский и Белозерский, - прим. ТАСС), что будем продолжать эту работу", - написал он.