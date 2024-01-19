Песков заявил об отсутствии в Башкирии массовых беспорядков

По словам представителя Кремля, несогласованные акции в Башкирии "относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что этим вопросом занимаются местные власти и правоохранительные структуры.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки и массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов, - указал представитель Кремля. - Там есть отдельные проявления". Они "относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка", подчеркнул пресс-секретарь.

Комментируя тот факт, что уголовное дело было возбуждено именно по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), Песков пояснил: "Я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, принимающих участие. Ибо вопрос был именно так сформулирован. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции".

При этом он обратил внимание и на юридическую сторону вопроса. "Если были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они подпадают под определенные статьи", - заметил представитель Кремля.

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил экоактивиста Фаиля Алчинова, внесенного в перечень террористов и экстремистов, к четырем годам колонии за разжигание ненависти по национальному признаку. В тот же день у здания суда произошли беспорядки, пострадали несколько человек. Шесть участников акции получили административные аресты на срок до 13 суток. Полиция проверяет, кто именно призывал к несогласованным акциям.