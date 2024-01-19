19 января, 10:21,
обновлено 19 января, 10:39

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, архив
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, архив

В 2023 году президент поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ночь с 18 на 19 января поучаствовал в крещенских купаниях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, окунался ли президент в прорубь, представитель Кремля сказал: "Да, традиционно он это делал по случаю Крещения".

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

Кремль впервые сообщил о том, что Путин окунулся в прорубь, в 2018 году. По словам Пескова, президент следовал этой традиции и ранее, но делал это в непубличной, спокойной обстановке. В 2023 году глава государства поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье. 

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