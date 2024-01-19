Власти Москвы опровергли информацию об отравлении школьников в Куркине

В департаменте образования и науки города отметили, что в столичных школах строго контролируется питание

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Столичный департамент образования и науки опроверг информацию об отравлении детей в школах района Куркино.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в нескольких школах в Куркине произошло массовое отравление детей, причиной которого могли стать блинчики. Там отмечалось, что некоторым детям пришлось вызывать скорую помощь.

"Информация об отравлении детей в школах района Куркино не соответствует действительности. Никаких отравлений не было. В понедельник, 15 января, в школах №№2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было. Также никто из учеников или воспитанников не был госпитализирован с признаками отравления", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Там добавили, что в столичных школах строго контролируется питание, за качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента, а также Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В каждом учебном заведении работают профильные комиссии по питанию, в состав которых входят представители школ и родители, они регулярно проводят мониторинг качества организации и условий питания. Контроль продукции происходит на всех этапах: при приемке и обработке продуктов, в процессе приготовления, а также на этапе выдачи.

В управлении Роспотребнадзора по Москве ТАСС также сообщили, что информация о случаях пищевых отравлений среди детей в московской школе №2005 не соответствует действительности. "С 09.01.2024 по 19.01.2024 в школе №2005 и других школах Куркина случаи острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в АИС ОРУИБ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" не значатся. Обращения от родителей, педагогов, администрации школ на работу базовых предприятий питания, школьных пищеблоков в районе Куркино, а также информация от медицинских организаций о случаях пищевых отравлений, связанных с фактором питания в школах, в управление с начала 2024 года не поступали", - заявили в ведомстве.