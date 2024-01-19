Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит жалобу на приговор дезинсектору за отравление арбузами

Суд первой инстанции ранее назначил Антону Котову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 8 февраля рассмотрение жалобы на приговор дезинсектору Антону Котову, который осужден на пять лет колонии за отравление семьи арбузами. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение апелляции защиты Котова на приговор Люблинского районного суда Москвы на 09:15 мск 8 февраля 2024 года", - сказали в суде.

Ранее суд первой инстанции признал Котова виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал Котова выплатить компенсацию в размере 3,5 млн рублей родным умерших.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось. Перед смертью они купили арбуз в магазине "Магнит" и съели его. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти является острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. По данным прокуратуры, при санобработке продуктов применялось средство "Цигатрин", являющееся инсектицидом. Обвиняемый сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Котов обработал им зал с пищевой продукцией, в том числе арбузы, которые хранились без упаковки.