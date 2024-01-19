Красный Полумесяц Палестины получил из Египта почти 6 тыс. машин с гуманитарной помощью

Как заявил представитель КПП "Рафах", утром 19 января в сектор уже было переправлено 100 грузовиков с различными видами помощи

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца с начала поступления помощи в сектор Газа приняло с египетской территории около 6 тыс. машин с гуманитарными грузами. Об этом сообщил представитель общества.

"С 21 октября по настоящее время сотрудники Палестинского Красного Полумесяца приняли через контрольно-пропускной пункт "Рафах" 5 939 машин с гуманитарной помощью для населения Газы", - отметил представитель, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. Он пояснил, что 4 тыс. грузовиков с помощью были непосредственно приняты обществом Красного Полумесяца, остальные (около 2 тыс.) переданы Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторым другим гуманитарным структурам. За тот же период, добавил он, в анклав было доставлено 88 машин скорой помощи, которые переданы в распоряжение больниц и частных клиник Газы.

Как заявил представитель КПП "Рафах", утром 19 января в сектор уже было переправлено 100 грузовиков с различными видами гуманитарной помощи жителям анклава. Через наземный переход на египетскую территорию отправлены 30 палестинцев, получивших ранения при израильских бомбардировках Газы, приняты 240 палестинцев и 200 человек с египетским или двойным гражданством.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.