Прокуратура в Магнитогорске проверит публикацию об отказе в реабилитации ребенку-инвалиду

Информацию об этом ранее распространили некоторые СМИ

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинской области проверяет публикацию местного СМИ о том, что в Магнитогорске ребенку-инвалиду на медицинской комиссии якобы неправильно написали основной диагноз, из-за этого был пропущен курс реабилитации, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев взял на контроль публикацию средств массовой информации об отказе в проведении реабилитации ребенку-инвалиду из Магнитогорска из-за неверно заполненных документов. <…> Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры разобраться в проблеме", - сказано в сообщении.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее местные СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что девочка родилась в феврале 2023 года недоношенной. Летом того же года семье рекомендовали оформить инвалидность по нескольким заболеваниям, но основное якобы указали неверно, документы вернули. В результате ребенок не успел пройти курс реабилитации в конце года.

Комментарием пресс-службы Минздрава Челябинской области ТАСС пока не располагает.