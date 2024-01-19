На федеральной трассе у Сургута ограничили движение транспорта

В регионе прогнозируются умеренный снег и метель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Ограничение движения транспорта введено на участке федеральной дороги Р-404 в ХМАО из-за снежного наката. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Югре.

"Ограничение движения транспортных средств введено на участке федеральной автомобильной дороги Р-404 - подъезд к городу Сургуту из-за образования снежного наката на проезжей части", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в Югре прогнозируются умеренный снег, метель. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Температура до минус 15-20 градусов.