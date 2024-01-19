Транспортная прокуратура подключилась к инциденту с выброшенным из поезда котом

Компания РЖД ранее начала служебное расследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура проверит сообщения о ненадлежащем качестве услуг при перевозке животных в поезде, из которого проводник выбросила кота по прозвищу Твикс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что компания РЖД начала служебное расследование после того, как проводница в Кирове выбросила кота, который ехал с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. В компании отметили, что волонтеры-железнодорожники Кирова приступили к поискам кота.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.