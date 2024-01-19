Кабмин утвердил план мероприятий к 950-летию Торопца до 2026 года

Часть мероприятий, в числе которых восстановление имеющихся памятников и создание новых - князю Александру Невскому и патриарху Тихону, уже проведена

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило рассчитанный до 2026 года план мероприятий к празднованию 950-летия с первого летописного упоминания города Торопца Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, возглавляющего оргкомитет по подготовке и празднованию 950-летия.

"Правительство утвердило план мероприятий по подготовке к проведению празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца Тверской области. Соответствующий документ подписал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. По распоряжению президента России Владимира Путина вице-премьер возглавляет организационный комитет по подготовке и празднованию 950-летия Торопца", - сказано в сообщении аппарата.

План благоустройства и модернизации инфраструктуры города рассчитан на 2022-2026 годы. Часть мероприятий, в числе которых восстановление имеющихся памятников и создание новых - князю Александру Невскому и патриарху Тихону, уже проведена.

Согласно утвержденному плану, в Торопце будет проведен капитальный ремонт школ, детского сада, дорог и дворов. Будет продолжена реставрация исторических зданий и памятников, в том числе Корсунско-Богородицкого собора конца XVIII - начала XIX века, ставшего главным православным храмом города. Также будут построены спортивные площадки, отремонтирован Дом культуры и центральная библиотека.

Целый ряд мер направлен на развитие туризма в городе. В их числе ремонт трасс, создание новых объектов туристической инфраструктуры, современных комплексов и культурно-туристических кластеров, а также формирование среды, отсылающей к древней истории Торопца.

Торопец - один из древнейших городов России, входит в перечень исторических поселений страны, утвержденном Министерством культуры РФ. Первые упоминания о Торопце относятся к 1074 году, тогда он был столицей Торопецкого княжества и крупным торговым городом вблизи пути "из варяг в греки". С XIII века развивался как купеческий центр, большинство древнейших построек и богатую архитектуру города удалось сохранить.