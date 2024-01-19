Полиция Дубая выследила преступников благодаря приложению для анонимных обращений

По словам директора Главного департамента дорожного движения полиции Дубая Саифа аль-Мазруи, "произошло заметное повышение вовлеченности пользователей приложения с момента его запуска"

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Полиция Дубая выследила членов преступных группировок, занимавшихся торговлей людьми и продажей наркотиков, благодаря анонимным сообщениям граждан в мобильном приложении Police Eye. Об этом сообщила газета The National со ссылкой на руководство правоохранительных органов.

"Многие из этих сообщений помогли полиции задержать членов преступных группировок, вовлеченных в наркотрафик. Мы смогли опознать дилеров и покупателей благодаря наблюдениям граждан, когда они сообщали о преступлениях через мобильное приложение Police Eye", - рассказал директор департамента полиции Дубая по борьбе с наркотиками Ид Мухаммед Тани. Точное число задержаний, произведенных на основании данных сообщений, в полиции не привели.

По словам директора Главного департамента дорожного движения полиции Дубая Саифа аль-Мазруи, "произошло заметное повышение вовлеченности пользователей приложения с момента его запуска". Увеличение такого рода сообщений со стороны граждан "свидетельствует о повышенном чувстве ответственности и юридической грамотности нашего общества", добавил он. Число сообщений от населения о совершающихся преступлениях в сферах торговли людьми, наркотрафика и кибербезопасности выросло с 3 752 в 2019 году до 32 102 в 2023 году, а общее количество донесений о всех правонарушениях, полученных полицией через приложение в прошлом году, достигло 108 тыс., сообщает газета.

Мобильное приложение Police Eye было запущено в Дубае в 2019 году, чтобы жители могли сообщать полиции о подозрительных действиях в рамках повышения уровня безопасности в городе. В нем доступно несколько категорий сообщений, включая нарушение общественного порядка, подозрительные транспортные средства, вандализм, проституция, употребление наркотиков, распитие алкогольных напитков. Пользователи могут сообщать о преступлениях как в письменной форме, так и в формате фотографий и видео.