В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 20 января

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Установленный с 18 до 19 января режим, при котором предприятия должны уменьшить объем выбросов в атмосферу, продлили до 20 января в некоторых городах Челябинской области. Следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Челябинске, Карабаше, Коркино отдельным предприятиям объявляется предупреждение о неблагоприятных условиях первой степени до 11:00 (09:00 мск) 20 января", - сказано в сообщении. Отмечается, что при этом в Магнитогорске режим неблагоприятных метеоусловий первой степени объявлен с 18:00 (16:00 мск) 19 января до 11:00 (09:00 мск) 20 января.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.