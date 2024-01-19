В Омске зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в атмосфере

По информации Обь-Иртышского УГМС, содержание вещества составило 4,4 ПДК

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировали в Центральном округе Омска, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Жители города регулярно жалуются на выбросы загрязняющих веществ

"18 января 2024 года содержание сероводорода составило 4,4 ПДК в Центральном округе города Омска, в остальных округах города превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Омске был повышенный", - говорится в сообщении.

Выбросы этого вещества неоднократно фиксировали в Омске ранее. В начале августа 2023 года превышение ПДК сероводорода от 1,89 до 7,12 раза фиксировалось трижды. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, которому была передана информация, не смогло установить источник выбросов.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отмечала, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге регулярно занимает последние места.