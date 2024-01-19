Reuters: некоторые компании отменили круизы через Красное море

Это обусловлено угрозой безопасности пассажиров, отметило агентство

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Некоторые компании из США и Швейцарии отменили маршруты через Красное море из-за нападений на суда со стороны мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, американская компания Royal Caribbean уже отменила три круиза, маршруты которых проходят через воды Красного моря, из-за угрозы безопасности пассажиров. "Наша команда по безопасности продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе, при необходимости мы внесем дополнительные изменения", - приводит Reuters заявление компании.

На фоне напряженности в Красном море швейцарско-итальянская компания MSC Cruises также отменила три круиза, запланированных на апрель - из ЮАР и ОАЭ в Европу. "В связи с отсутствием альтернативного маршрута, компания вынуждена отменить рейсы. Три судна будут направлены в Европу без пассажиров и не пройдут транзитом через Красное море", - отметили в компании.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.