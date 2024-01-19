В Херсонской области к апрелю запустят 12 автобусных рейсов

Автобусы начнут ходить из Геническа в Скадовск, Великие Копани, Ивановку, Верхний Рогачик, Каланчак, Нижние Серогозы и Каховку

ГЕНИЧЕСК, 19 января. /ТАСС/. Двенадцать автобусных рейсов, которые свяжут Геническ с другими населенными пунктами Херсонской области, запустят в регионе в первом квартале, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"До конца первого квартала 2024 года в Херсонской области запланирован запуск 12 автобусных маршрутов. <...> Автобусы начнут курсировать на самых востребованных участках с наибольшим ожидаемым пассажиропотоком. Запуск этих маршрутов позволит в значительной степени удовлетворить потребности населения области во внутрирегиональной мобильности", - говорится в сообщении.

Автобусы начнут ходить из Геническа в Скадовск, Великие Копани, Ивановку, Верхний Рогачик, Каланчак, Нижние Серогозы и Каховку. Кроме того, будут открыты маршруты до Червоного, Счастливцево, Москаленко, Новогригорьевку и автомобильного пункта пропуска "Чонгар".