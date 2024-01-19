В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте

Решение принято после обращения общественников

УЛАН-УДЭ, 19 января. /ТАСС/. Концерт Кристины Орбакайте отменен в Улан-Удэ после обращения общественников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

"Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия сообщает, что в марте 2024 года московские организаторы планировали провести в Улан-Удэ концерт Кристины Орбакайте. Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях было распространено заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагается не проводить в регионе запланированный концерт артистки.

Судя по афишам и онлайн-кассам, концерт Орбакайте под названием "На бис!" должен был состояться 13 марта.