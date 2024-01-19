В России более 50 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность мероприятий на Крещение

В Москве общественный порядок обеспечивали более 1,6 тыс. сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 50 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили безопасность мероприятий, проводимых 18 и 19 января, на Крещение, по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"18 и 19 января свыше 50 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии совместно с представителями других силовых ведомств обеспечили общественную безопасность на объектах религиозного культа по всей стране при проведения мероприятий, посвященных празднику Крещение Господне", - говорится в сообщении. В Москве общественный порядок обеспечивали более 1,6 тыс. росгвардейцев.

По данным ведомства, росгвардейцы несли службу на территории более 14 тыс. храмов, в которых проходили богослужения, а также в местах крещенских купаний.

Как отметили в пресс-службе, в результате реализованных мер правонарушений и происшествий на объектах проведения мероприятий не допущено.

Кроме того, добавили в Росгвардии, военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева. Ранее росгвардейцы обеспечили безопасность иконы при ее транспортировке из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря в Храм Христа Спасителя.