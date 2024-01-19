В Югре опекунам участников СВО компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг

Изменения внесены в единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило введение в регионе компенсации за жилье и коммунальные услуги опекунам, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

"Право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг начнет распространяться на проживающих в автономном округе опекунов (попечителей), воспитавших граждан России, принимающих участие в специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций в Югре гражданам и их семьям, участвующим в СВО. Согласно ему, в регионе, в частности, действуют превенции и помощь на оплату коммунальных услуг, юридические, образовательные услуги, оплату питания детей в школах, компенсация части оплаты процентной ставки по ипотеке и ряд других.