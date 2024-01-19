19 января, 12:10

Родственники погибших пациентов из-за сбоя ИВЛ получат по 1 млн рублей

ГБУЗ "Брянская межрайонная больница" также обязана компенсировать расходы, связанные с погребением

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Брянский районный суд удовлетворил иски двух родственников пациентов, которые погибли из-за сбоя в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ГБУЗ "Брянская межрайонная больница". Потерпевшие получат от больницы по 1 млн рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

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"Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого, а также расходы, связанные с погребением", - говорится в сообщении.

Ранее было установлено, что главврач межрайонной больницы Николай Ромащенко допустил к работе гражданина, не прошедшего обязательное техническое обучение по правилам эксплуатации кислородных баллонов. В результате чего в работе ИВЛ произошел сбой, это привело к смерти шести пациентов. В марте 2023 года суд признал главврача виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 

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