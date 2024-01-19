В Египте хирурги достали из желудка пациента болты и свечи зажигания

Мужчина, поступивший в больницу с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и постоянное общее недомогание, был спасен

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Бригада хирургов университетской больницы города Минуфия спасла жизнь местному жителю, проведя экстренную операцию по извлечению из его желудка инородных предметов, среди которых были железные болты, чайные ложки и автомобильные свечи зажигания.

"45-летний мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на сильные боли в животе, рвоту и постоянное общее недомогание", - рассказал ректор университета профессор Ахмед аль-Касыд, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. Пациента отправили на эндоскопию желудочно-кишечного тракта, результаты которой поразили даже медиков египетской провинциальной больницы: в желудке местного жителя было обнаружено "множество инородных металлических предметов".

В ходе операции, которая продолжалась более двух часов, из желудка мужчины было извлечено несколько чайных ложек, пара цепочек, гвозди, шурупы, ключ, а также две уже непригодные автомобильные свечи зажигания. Все эти предметы, как подтвердили хирурги, вызывали хроническое воспаление стенок желудка пациента, что привело к ухудшению его общего состояния и решению обратиться за помощью к врачам.

После операции египтянин находится в реабилитационной палате, его состояние, как сообщили в университетской больнице, удовлетворительное. Однако врачи до сих пор не смогли выяснить у мужчины, каким образом все эти предметы попали в его желудок. Сведений о его материальном или семейном положении сотрудники больницы в Минуфии не предоставили.