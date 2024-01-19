Более 650 молодых людей стали победителями и призерами "Зеленого зачета"

Самыми активными регионами по числу конкурсантов стали Краснодарский край, Воронежская, Челябинская, Ростовская, Московская области, ЛНР и ДНР

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Победителями и призерами первого всероссийского конкурса оценки уровня экологической грамотности "Зеленый зачет" стали более 650 школьников и студентов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Всего на первое всероссийское тестирование в области экологии зарегистрировалось более 63 тысяч участников со всей страны. По его итогам определено 35 победителей, призерами стали 616 человек", - говорится в сообщении.

Самыми активными регионами по числу конкурсантов стали Краснодарский край, Воронежская, Челябинская, Ростовская, Московская области, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Победители и призеры проекта из числа выпускников школ получили преимущество при поступлении в Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. При подаче документов в приемную комиссию необходимо приложить копию диплома победителя или призера.

Цель "Зеленого зачета" - популяризовать экологию, вовлечь старшеклассников и студентов в экологические профессии, воспитать в них бережное отношение к природе. Школьники и студенты отвечали на 26 вопросов по профилю "Экология", который соответствует школьным предметам "Химия", "География" и "Биология".

По словам главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, подобные проекты мотивируют молодое поколение интересоваться экологией, помогают им выбирать экологические профессии и развивают научно-исследовательскую деятельность в этой области.

Организаторами просветительного проекта выступили АСИ, фонд "Компас", РХТУ имени Д. И. Менделеева, МГРИ имени Серго Орджоникидзе и АНО "Диалог" при поддержке комитета Госдумы по экологии, комитета Госдумы по науке и высшему образованию, а также Росприроднадзора.