В ГД призвали РЖД провести разъяснительную работу с персоналом после случая с котом

Его выбросила из поезда проводница

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компании РЖД стоит провести разъяснительную работу с персоналом после инцидента с котом, выброшенным из поезда проводницей. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"На мой взгляд, должна быть дисциплинарная ответственность и разъяснительная работа с персоналом компании. Потому что таких инцидентов повторять нельзя", - сказал он.

Как сообщил Telegram-канал РЖД, кот ехал с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе. Как отмечают в РЖД, "по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда". Проводится служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Компания уже принесла извинения за произошедшее, волонтеры-железнодорожники приступили к поискам кота.

Бурматов отметил, что в первую очередь надо найти кота. Если животное живо, но был нанесен ущерб его здоровью, то можно будет завести административное дело, считает он. По словам депутата, если кот погиб, то "это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными, тогда уже можно говорить о наступлении более серьезной ответственности".

"Если адекватные меры будут приняты, то и хорошо, будем наблюдать, чем они завершатся", - сказал Бурматов. Если никаких мер принято не будет, депутат планирует обратиться в прокуратуру.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте сообщили, что житель Ленинградской области обратился с заявлением о пропаже кота и рассказал, что кота в поезде вез его родственник по всем нормам перевозки животных. В пути питомец выбрался из переноски, на территории Кирова кота на перрон выпустила проводница. Женщина сказала, что опросила присутствующих, но хозяина животного не нашла, поэтому, решив, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, выпустила на улицу. Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") в связи с отсутствие состава преступления.