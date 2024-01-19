В девяти штатах Индии объявили выходным день открытия храма в честь бога Рамы в Айодхье

Аэропорты готовятся принять свыше 100 частных самолетов с высокопоставленными гостями, передает Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Власти девяти индийских штатов объявили выходным днем 22 января, когда в священном для индуистов городе Айодхья в штате Уттар-Прадеш состоится открытие храмового комплекса Рам Джанмабхуми (храм Места рождения Рамы).

Как сообщает газета Timеs of India, федеральное правительство распорядилось перевести на сокращенный режим работы в этот день государственные учреждения, банки, крупнейшие промышленные предприятия и образовательные учреждения по всей стране. Это должно позволить их сотрудникам участвовать в грандиозных торжествах в связи с церемонией освящения храма, на которые в Айодхью ожидается прибытие премьер-министра страны Нарендры Моди, федеральных министров и правительств штатов.

По информации агентства Reuters, аэропорты Айодхьи и ближайших к ней городов готовятся принять на праздник свыше 100 частных самолетов с высокопоставленными гостями. Транспортные компании организуют дополнительные чартерные автобусные рейсы к месту торжеств, билеты на которые мгновенно раскупают тысячи паломников. Большим спросом у индуистов пользуются и позолоченные сувенирные статуэтки бога-героя Рамы по цене до $2 тыс. в магазинах.

Храм вместо мечети

Храмовый комплекс в Айодхье сооружен на месте мечети Бабри Масджид, стоявшей там, где, согласно мифам, 900 тыс. лет назад родился Рама - земное воплощение бога Вишну и главный персонаж великой индийской эпической поэмы "Рамаяна". Индуисты утверждают, что мусульманские завоеватели разрушили древний храм в честь Рамы и в XVI веке воздвигли на его руинах мечеть для прославления основателя династии Великих Моголов императора Бабура, ставшую одним из самых известных памятников могольской архитектуры.

Со второй половины XIX века индуисты начали требовать вернуть храм Рамы. Власти старались дистанцироваться от их спора с мусульманами. Однако в 1992 году многотысячная толпа индусов ворвалась в мечеть и разрушила ее. Произошли кровавые межрелигиозные столкновения: по официальным данным, погибли свыше 2 тыс. человек. Только ввод войск в город позволил тогда прекратить погромы. После этого полуразрушенная мечеть была объявлена спорной территорией.

Позднее мусульманам был предоставлен другой участок для строительства новой мечети вместо исторической. По решению Верховного суда на месте старой мечети в Айодхье в 2020 году стал сооружаться храм в честь Рамы. Моди заложил в его основание первый символический блок, представлявший собой слиток серебра весом 40 кг.

Храм построен из розового песчаника с традиционными элементами североиндийской храмовой архитектуры. Комплекс включает место для проживания паломников, музей, архив, исследовательский центр, административное здание и помещения для брахманов (представители высшего сословия традиционного индийского общества). Представители фонда строительства храма заявили, что это будет "один из величайших индуистских храмов всего мира", рядом с которым планируется возвести "высочайшую на земле" статую Рамы.