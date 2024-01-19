Фонд "Компас" призвал включить тюленей на Каспии в список животных на грани исчезновения

Как отметили в фонде, обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд "Компас" обратился в Минприроды России с предложением принять срочные меры по спасению и сохранению вымирающих тюленей в Каспийском море и включить их в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России, а также в Росприроднадзор", - говорится в сообщении.

После произошедшей в конце 2022 года массовой гибели каспийского тюленя, фонд "Компас" и Дагестанский государственный университет запустили проект по изучению этого вида. В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года было проведено шесть экспедиций в районы сезонного скопления и нагула тюленя. Основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьем гриппом.

"Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период. Для объективной оценки и мониторинга были установлены четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. По материалам с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь", - отмечает фонд.

Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 года - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок.

"Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время", - заявил доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев, чьи слова приводятся в сообщении.

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.