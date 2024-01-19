В Белгородской области создадут центр по высокотехнологичному протезированию

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что открытие запланировано на 2024 год

ТАСС, 19 января. Центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией военнослужащих, получивших ранения в зоне специальной военной операции, появится в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством промышленности и торговли РФ, государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и акционерным обществом "ЦИТО". Вместе мы даем старт очень важному проекту по созданию в Белгородской области межрегионального современного центра по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации", - написал он.

По словам губернатора, в настоящее время власти определяют площадку для размещения будущего центра. "Когда найдем подходящее место, мы готовы взять на себя обязательства по обустройству помещений и решению всех организационных вопросов. А Министерство промышленности и торговли РФ выделит необходимое оборудование. Новый центр откроется уже в этом году и будет работать не только на нашу область, но и с другими регионами страны", - сообщил Гладков.

По словам губернатора, в приграничном регионе необходим комплексный центр с современным производством в области технологий ортопедии для полной реабилитации участников СВО, получивших боевые ранения. "В дальнейших планах в рамках реализации соглашения открыть и специализированный центр по спортивному протезированию", - добавил Гладков.