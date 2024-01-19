В Москве к уборке снега привлекли более 150 тыс. работников комплекса городского хозяйства

За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. человек и более 14 тыс. единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тыс. человек и свыше 14 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - сказал Бирюков.

По его словам, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

"Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - уточнил заммэра.

Очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий проводят в течение всего светового дня. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - заверили в комплексе городского хозяйства.