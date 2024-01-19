В Москве провели реконструкцию 35 прудов в 2023 году

Самые масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах в одноименном парке, восьми прудах в Лефортовском парке и 16 прудах-регуляторах в районе Марьино

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) провели в прошлом году реконструкцию 35 столичных прудов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о реконструкции", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что самые масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах в одноименном парке на северо-востоке столицы, восьми прудах в Лефортовском парке и 16 прудах-регуляторах в районе Марьино на юго-востоке Москвы, Дорожном пруду в Южном административном округе, пруду "Дворец Пионеров" на юго-западе столицы.

"В рамках проектов проведена очистка водоемов от илового осадка и грунта, всего было извлечено 109 тыс. куб. м ила, отремонтировано около 6 км береговых полос. На финальном этапе создали 19 зон биоплато общей площадью 3,3 тыс. кв. м, в которые высадили 65 тыс. водных растений разных видов. Благодаря проведенным работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, позволяющие замедлить цветение водорослей в теплое время года", - добавил заммэра.

Бирюков отметил, что проведены масштабные работы по созданию новой точки притяжения для жителей юго-востока столицы - специалисты привели в порядок сразу 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. Они расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории. Водоемы очистили от илового осадка, благоустроили прилегающую территорию и отремонтировали 15 пешеходных мостов через них.

Глава КГХ резюмировал, что перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.