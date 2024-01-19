На Украине со второго квартала 2024 года запустят электронный кабинет военнообязанного

Пока неизвестно, будут ли в этом кабинете приходить повестки, уточнила директор украинского оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины со второго квартала 2024 года планирует запуск электронного кабинета военнообязанного, который будет синхронизирован с другими государственными базами данных в рамках усовершенствования единого реестра мобилизованных граждан. Об этом сообщила директор украинского оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Был введен электронный кабинет военнообязанного, граждане смогут вносить изменения <...> о своих персональных данных. Также будет введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий. Мы планируем запустить электронный кабинет в начале второго квартала, как только закон [о создании единого электронного реестра мобилизованных] станет действовать", - сказала она в эфире украинского телеканала "Рада".

Чиновница подчеркнула, что пока неизвестно, будут ли в этом кабинете приходить повестки, вопрос "будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона". 16 января Верховная рада приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных, привязанного к единому реестру избирателей. По данным Минобороны, документ предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе в части налаживания взаимодействия между другими государственными реестрами, использования данных военного учета.

Закон также вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата). Кроме того, реестр будет наполняться данными центральной избирательной комиссии, налоговой и миграционной служб. Ведомства будут дополнять реестр сведениями обо всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. Ранее в реестр вносились данные лиц от 18 лет.

27 декабря 2023 года Черногоренко сообщила, что министерство обороны завершило составление электронного реестра военнообязанных. При этом 20 декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВС Украины Владимир Фитьо пожаловался, что электронный реестр "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, поэтому пока нет возможности отслеживать перемещение военнообязанных по стране и находить их по месту работы.

При этом отмечалось, что вносимые в реестр данные будут собираться без ведома призывника и позволят ставить его на учет без личной явки в военкомат. По мнению юриста Ростислава Кравца, документ содержит незаконные нормы, которые лишают гражданина какой-либо защиты от распространения персональных данных.