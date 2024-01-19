Росздравнадзор проверит качество раствора "Дексаметазон" в столичных аптеках

В столичных аптеках продавался раствор для инъекций "Дексаметазон" индийского происхождения, не соответствовавший требованиям стерильности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росздравнадзор организовал мероприятия по контролю качества препарата "Дексаметазон" после публикаций в СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Газета "Известия" сообщила, что в столичных аптеках продавался раствор для инъекций "Дексаметазон" индийского происхождения, не соответствовавший требованиям стерильности.

"В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон", Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества препарата индийского производителя "Шрея лайф сеансиз пвт. Лтд.", - говорится в сообщении.