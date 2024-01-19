Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России за песню о наркотиках

Дата заседания по жалобе станет известна позднее

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сербский музыкант Петар Мартич подал апелляцию на решение выдворить его из России за пропаганду наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде", - сказали агентству. Дата заседания по жалобе станет известна позднее.

Никулинский суд Москвы 10 января признал Мартича виновным по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ. Музыкант в суд не явился, хотя был извещен о заседании в соответствии с законом. В процессе участвовал только его адвокат. Суд постановил не задерживать Мартича и разрешил ему самостоятельно покинуть территорию РФ.

Суд усмотрел пропаганду наркотиков в тексте песни Мартича "Насекомое", записанной совместно с рэпером Boulevard Depo (Артем Кулик). "По результатам проведенной ЭКЦ ГУ МВД России лингвистической экспертизы установлено следующее: в тексте, зафиксированном в файле "прыгай киска Насекомое.mp3", идет речь о наркотических средствах, психотропных веществах, их употреблении. Имеются высказывания, в которых вербализовано действие - "курить", - сказано в документе. При этом в нем подчеркивается, что в тексте песни "усматриваются признаки положительного отношения к наркопотреблению".

Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России. Он создал рэп-ансамбль "Прыгай киска" и панк-группу "Пасош".