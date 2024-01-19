Первую очередь дороги "Мамыри - Пенино - Шарапово" введут в 2024 году

Новая дорога снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, а также улучшит доступность населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первую очередь автодороги "Мамыри - Пенино - Шарапово" введут в эксплуатацию в Новой Москве в этом году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году сдадим первую очередь новой автодороги "Мамыри - Пенино - Шарапово" в ТиНАО. Это второй дублер Киевского и Калужского шоссе. Сейчас его готовность примерно 70%", - написал Собянин.

Он уточнил, что протяженность первой очереди трассы составляет 8,2 км. На ней будет два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями, мост через реку Сосенку и еще один мостовой путепровод в районе СНТ "Родник".

"Новая дорога снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, улучшит доступность населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино. Во время строительства второй очереди продлим дорогу от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова. От МКАД до трассы "М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна" можно будет доехать, минуя Калужское шоссе. В перспективе планируется третья очередь: на юг, от трассы М3, до северо-западной окраины Троицка", - добавил мэр.

Первый дублер Калужского и Киевского шоссе, автодорога "Марьино - Саларьево", был введен в эксплуатацию летом 2020 года.