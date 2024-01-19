В ГД отметили необходимость привязать целевые места в вузах к муниципалитетам

Речь идет о муниципалитетах, которые предоставляют дополнительные меры поддержки обучающимся, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Целевые места в вузах следует привязывать к конкретным муниципалитетам, которые предоставляют дополнительные меры поддержки обучающимся, а не к региону целиком. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе совещания по вопросу реализации нового механизма целевой подготовки кадров, которое прошло в Думе с участием Минтруда, Минобрнауки и Минцифры.

"Давайте мы отразим в постановлении, что если социальные гарантии заявляются под требования муниципалитета, то должно быть привязано целевое место [в вузе] именно к этому муниципалитету внутри субъекта РФ", - предложила Яровая, обращаясь к министрам.

По ее словам, если муниципалитет публично заявляет дополнительные социальные гарантии - например, гарантированное место проживания обучающихся или другие дополнительные формы поддержки, "то данное целевое место должно быть привязано именно к муниципалитету".

"Хочу довести до вас мнение глав муниципалитетов. Они чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы они могли давать меры дополнительной, социальной поддержки в привязке именно к своему муниципалитету. С тем, чтобы заявка на подготовку специалистов была привязана не к региону, а именно к муниципалитету", - отметила Яровая.

Закон о публичном конкурсе на целевое обучение в вузах, разработанный Яровой, был принят Госдумой, одобрен Совфедом и подписан президентом РФ в апреле 2023 года. Согласно ему, заказчиками целевого обучения могут выступать федеральные госорганы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Устанавливается, что в договоре о целевом обучении прописываются обязательства заказчика целевого обучения. К ним, в частности, относятся меры поддержки студента в период обучения, предоставление жилья, а также последующее трудоустройство.

Все заявки на целевое обучение будут носить публичный характер. Так, заказчик целевого обучения будет размещать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения и о социальных гарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности, а также о работодателе, с которым впоследствии будет заключен трудовой договор. Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2024 года. Заключение договоров о целевом обучении по новым правилам будет осуществляться начиная с приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам на 2024-2025 учебный год.