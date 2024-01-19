СМИ: французы из-за роста цен стали меньше тратить в булочных

По информации Les Echos, масло, сливки и шоколад значительно подорожали

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Жители Франции изменили свои привычки из-за постоянно растущих цен в стране и стали покупать меньше хлеба и выпечки. Об этом сообщила газета Les Echos.

"Французы продолжают регулярно посещать эти торговые точки [булочные]. Но они идут на компромиссы. Каждый пятый посетитель покупает меньше продукции. Некоторые делают выбор в пользу более дешевой выпечки или закусок", - приводит издание слова заместителя руководителя французской исследовательской компании Food Service Vision Микаэля Балле.

Булочники в свою очередь сталкиваются с серьезными проблемами из-за роста цен на ингредиенты. По данным газеты, масло, сливки и шоколад, которые играют важную роль в производстве хлеба и выпечки, значительно подорожали. Также сильно возросли затраты булочных на энергию, в частности, электричество и газ.

Les Echos указывает, что число частных булочных и кондитерских, не выдерживающих конкуренцию и закрывающихся, неуклонно растет, их поглощают большие сетевые игроки.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, в 2023 году в стране резко подорожали продукты питания (на 11,8% по сравнению с 6,8% в 2022 году).

Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Своего пика она достигла в феврале 2023 года, составив 6,3%. Среднегодовой рост потребительских цен в стране в 2023 году составил 4,9%.